В юношеские годы Бенджамин впервые попробовал себя в роли журналиста

Хотя заметки пользовались большим успехом у читателей, когда обман вскрылся, брат прогнал Бенджамина.

Талантливый парень не стал отчаиваться – скопил деньги на билет и уехал в Филадельфию, где устроился работать в типографию.

В 1724-1725 годах Франклин изучал типографское дело в Лондоне, затем снова вернулся в Филадельфию уже как бизнесмен – основал там собственную типографию.

В 1728 году создал дискуссионный кружок «Клуб кожаных фартуков», превратившийся спустя 20 лет в Американское философское общество – организацию, собравшую под своим крылом лучшие умы Америки и мира. В 1729-м – стал выпускать Pennsylvania Gazette, газету, которая быстро стала популярной в североамериканских колониях и просуществовала вплоть до 1748 года.

Добившись успеха, Франклин сосредоточился на общественной деятельности:

в 1731 году открыл первую в колониях публичную библиотеку, в период с 1737 по 1774 год руководил работой почтовых отделений в Пенсильвании, а позже – во всех британских владениях в Америке, в это же время в течение 15 лет служил секретарём, а затем – депутатом и председателем Генеральной ассамблеи Пенсильвании.

В 1776 году был направлен во Францию в качестве посла.

Цель – добиться союза против Англии, а также получить от страны заём. К 1778 году Франклин заключил заветный договор, после чего остался посланником в Париже.

Там он, являясь одним из первых американских масонов, стал членом знаменитой ложи «Девяти сестёр», куда также входил Вальтер.

В начале 1780-х Бенджамин вошёл в состав американской делегации на переговорах в Лондоне, результатом которых стало подписание 3 сентября 1783 года Версальского договора, положившего конец войне за независимость США. В 1787-м Франклин, который относился к демократии как к «договору о правилах между хорошо вооружёнными джентльменами», принял участие в разработке конституции США.

Он отстаивал принцип разделения властей и всеобщее избирательное право без имущественного ценза.

Учёный умер 17 апреля 1790 года в Филадельфии. Решением Всемирного Совета Франклин был причислен к категории выдающихся представителей человечества.

Его знает в лицо каждый, кто хотя бы раз держал в руках стодолларовую купюру.

Из-за того, что портрет Франклина изображён на самой узнаваемой американской банкноте, многие ошибочно полагают, что он был президентом США.

На самом деле причин, чтобы увековечить Бенджамина Франклина на ста долларах, было достаточно и без президентства: он был одним из разработчиков дизайна Большой печати США, первым американцем, ставшим иностранным членом Петербургской академии наук, а главное – единственным из отцов-основателей, подписавшим все три исторических документа, лежащих в основе образования США как независимого государства.



Робеспьер называл его знаменитейшим учёным мира, а Дейл Карнеги оценивал «Автобиографию» Франклина как одну из самых увлекательных историй жизни.

Мы не рискуем тягаться с мастером, но попробуем рассказать о его пути так, чтобы вы тоже полюбили этого удивительного человека.