Ксения Бородина посмеялась над Ксенией Собчак

Экс-ведущие «Дома-2» продолжают обмениваться колкостями. Ранее Ксения Бородина назвала одежду Ксении Собчак «бабкиными нарядами». Потом Бородина принесла публичные извинения, но перемирие было недолгим, сообщает Супер.ру.

В телеграмм-канале «Собчак» появилось изображение Бородиной. Журналистка повеселилась по поводу масок российских звезд, причем в посте с Бородиной оказались Лариса Гузеева и Анастасия Волочкова.

Но они не отреагировали, а вот Бородина в своем телеграмм-канале сделала репост. Звезда сопроводила его словами:

Ксю, лучше маски, где ты с 4-мя бровями, точно нет. Оставляй ее. Скажи своему SMM-специалисту, что он - лучший. Обожаю его чувство юмора, потому не вздумай его увольнять. Он ведь "реально" делает тебя идеальной.

Теперь мяч - на стороне другой Ксении.