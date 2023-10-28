В акватории озера Байкал произошло землетрясение

В акватории Байкала зафиксировано землетрясение магнитудой в 4,4 балла, сообщает МК со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Эпицентр находился в 23 километрах к северо-западу от города Гремячинск. Несмотря на незначительную магнитуду, тряхнуло даже жителей Улан-Удэ.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Спасателям предстоит обследовать социально-значимые объекты.

Жители Бурятии своими впечатлениями поделились в соцсетях. Они сообщили, что колебания были ощутимы на 4 этаже зданий. Но для кого-то землетрясение фактически прошло незаметно.