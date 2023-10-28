Мать актера Андрея Бурковского продала в Москве квартиру сына

На Андрея Бурковского, покинувшего Россию и обосновавшегося в США, обрушился шквал критики соотечественников. Мать 39-летнего актера объяснила, с чем именно связан отъезд сына, сообщает СтарХит.

Артист не делал громких заявлений в связи с политической ситуацией, но многие раскритиковали Андрея за то, что тот покинул РФ после начала СВО.

Он уехал учиться на режиссера. Чтобы сын мог там учиться и вернуться потом в Россию обратно, мне пришлось продать квартиру. Он вернется, это даже не обсуждается. Его терзает ностальгия. Андрей трепетно относится к России, и он не предатель, - сказала Людмила Ивановна.

Женщина добавила, что ее сын про Россию "слова плохого не сказал".

Бурковский, к слову, продолжает работать в РФ. Например, летом артист снимался в 3-м сезоне сериала «Медиатор», но потом опять улетел в Штаты. Некоторые деятели культуры возмущены тем, что актер зарабатывает на Родине.