Мать актера Андрея Бурковского продала в Москве квартиру сына

На Андрея Бурковского, покинувшего Россию и обосновавшегося в США, обрушился шквал критики соотечественников. Мать 39-летнего актера объяснила, с чем именно связан отъезд сына, сообщает СтарХит.
Артист не делал громких заявлений в связи с политической ситуацией, но многие раскритиковали Андрея за то, что тот покинул РФ после начала СВО.
Он уехал учиться на режиссера. Чтобы сын мог там учиться и вернуться потом в Россию обратно, мне пришлось продать квартиру.
Он вернется, это даже не обсуждается. Его терзает ностальгия. Андрей трепетно относится к России, и он не предатель, - сказала Людмила Ивановна.
Женщина добавила, что ее сын про Россию "слова плохого не сказал".
Бурковский, к слову, продолжает работать в РФ. Например, летом артист снимался в 3-м сезоне сериала «Медиатор», но потом опять улетел в Штаты. Некоторые деятели культуры возмущены тем, что актер зарабатывает на Родине.
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