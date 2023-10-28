Москвичка решила взять пример с Анжелины Джоли и удалить грудь

16:43 2023-10-28
Москвичка решила взять пример с Анжелины Джоли и удалить грудь

Несколько лет назад пациентке удалили в груди злокачественную опухоль, но потом женщина вновь столкнулась с рецидивом.

У жительницы Москвы после операции в одной из клиник города почернела грудь, сообщает Мослента со ссылкой на Телеграмм-канал Shot. Пациентке предложили обезопасить себя от онкологии и удалить молочные железы.

Издание уточняет, что несколько лет назад москвичке удалили в груди злокачественную опухоль, но в этом году женщина вновь столкнулась с рецидивом. Пациентка после этого обратилась в больницу, и ей предложили удалить обе молочные железы вместо одной, а на их место вставить импланты.

Грудь на следующее утро после операции почернела, у женщины поднялась высокая температура. Но пациентку отпустили домой и посоветовали раны мазать зеленкой и мазью «Финалгон».

Спустя пару месяцев сосок на одной из груди сгнил, и пострадавшей провели новую операцию уже в другой клинике. Ей заменили имплант, а также пересадили со спины на грудь часть кожи.

По словам пострадавшей, после всех медицинских манипуляций ее состояние ухудшается. Она намерена добиться возбуждения уголовного дела за халатность врачей и взыскания со столичной клиники денежной компенсации.

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