Умер 29-летний игрок Премьер-лиги КВН Роман Винокуров

19:23 2023-10-28
Умер 29-летний игрок Премьер-лиги КВН Роман Винокуров

По словам близких артиста, причиной его ухода стал тяжелый недуг. Диагноз они озвучивать не стали.

Участник Премьер-лиги КВН Роман Винокуров умер на 30-м году жизни, сообщает СтарХит.

По словам близких Романа, причиной его ухода стал тяжелый недуг. Диагноз при этом они озвучивать не стали.

После тяжелой и продолжительной болезни скончался друг, товарищ, творческий брат Роман Винокуров. Ему было 29 лет…

Роман Винокуров - участник сборной Бурятии команды КВН „Хара Морин“.  Закончил юридический факультет Бурятского госуниверситета.

В играх за команду „Хара Морин“ Роман внес вклад в нашу победу в Премьер-лиге на Первом канале, - написал лидер КВН-движения Республики Бурятия Денис Одоев.

Он также отметил, что Роман - человек с тонким чувством юмора, при этом скромный, талантливый и харизматичный.

Рома - старший брат в многодетной семье. У него остались супруга и двое детей, — добавил Болотов.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
20:34

Светлана Игнатьева

Ирина Апексимова вышла в свет вместе с пропавшим из поля зрения Валерием Николаевым

Ирина Апексимова вышла в свет вместе с пропавшим из поля зрения Валерием Николаевым

Бывший муж директора Театра на Таганке рассказал, что планирует снять документальный фильм об СВО.
Светлана Игнатьева
19:53

Светлана Игнатьева

Услуги стоматолога обошлись Анастасии Волочковой в 2,5 миллиона рублей

Услуги стоматолога обошлись Анастасии Волочковой в 2,5 миллиона рублей

Балерина в канун предновогоднего концертного шоу решила обновить улыбку и обратилась за помощью к звездному специалисту.
Светлана Игнатьева
19:42

Светлана Игнатьева

Умерла внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова

Умерла внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова

96-летняя звезда была старейшей актрисой московского Театра имени Вахтангова.
Светлана Игнатьева
19:37

Светлана Игнатьева

Доктор Мясников назвал неожиданное средство от выпадения волос

Доктор Мясников назвал неожиданное средство от выпадения волос

Эксперт рекомендовал использовать в этих целях такой суперфуд, как тыквенные семечки.
Светлана Игнатьева
16:43

Светлана Игнатьева

Москвичка решила взять пример с Анжелины Джоли и удалить грудь

Москвичка решила взять пример с Анжелины Джоли и удалить грудь

Несколько лет назад пациентке удалили в груди злокачественную опухоль, но потом женщина вновь столкнулась с рецидивом.
Светлана Игнатьева
16:24

Светлана Игнатьева

Мать актера Андрея Бурковского продала в Москве квартиру сына

Мать актера Андрея Бурковского продала в Москве квартиру сына

Артист не делал громких заявлений в связи с политической ситуацией, но многие его раскритиковали за то, что покинул Россию.
article_image 15:19

Лолита

В своё время этот наряд вызвал бурю обсуждений.

article_image 15:17

Лена Ленина

Удивлять, шокировать, покорять – такой девиз у парикмахера Лены Лениной.

article_image 12:28

Модели клеят на грудь двухсторонний скотч

Девушки, которые дефилируют в белье, надежно фиксируют на теле верхнюю часть комплекта.