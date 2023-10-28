Умер 29-летний игрок Премьер-лиги КВН Роман Винокуров

Участник Премьер-лиги КВН Роман Винокуров умер на 30-м году жизни, сообщает СтарХит.

По словам близких Романа, причиной его ухода стал тяжелый недуг. Диагноз при этом они озвучивать не стали.

После тяжелой и продолжительной болезни скончался друг, товарищ, творческий брат Роман Винокуров. Ему было 29 лет… Роман Винокуров - участник сборной Бурятии команды КВН „Хара Морин“. Закончил юридический факультет Бурятского госуниверситета. В играх за команду „Хара Морин“ Роман внес вклад в нашу победу в Премьер-лиге на Первом канале, - написал лидер КВН-движения Республики Бурятия Денис Одоев.

Он также отметил, что Роман - человек с тонким чувством юмора, при этом скромный, талантливый и харизматичный.