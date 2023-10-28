Умерла внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова

Внучка писателя Максима Горького, актриса Театра им. Евгения Вахтангова Дарья Пешкова скончалась на 97-м году жизни, сообщает Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

В сообщении пресс-службы театра отмечается, что Дарья Пешкова - старейшая актриса Театра имени Вахтангова. О дате и месте прощания со звездой будет объявлено позднее.

Дарья Пешкова родилась 12-го октября 1927-го года. В 1949-м году она окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина и попала в труппу московского Театра им. Евгения Вахтангова.

Актриса сыграла на его сцене более полусотни ролей. В числе последних сыгранных ею спектаклей - «Люди как люди» по пьесе Максима Горького «Зыковы», «Пристань» и «Последние луны».