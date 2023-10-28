Услуги стоматолога обошлись Анастасии Волочковой в 2,5 миллиона рублей

Анастасия Волочкова решила улучшить свою улыбку. И обратилась за помощью к одному из лучших специалистов в Москве, сообщает СтарХит.

К звездному стоматологу балерину отвел ее друг по имени Левон. Как оказалось, проблем с зубами у Анастасии накопилось немало. Их восстановление займет около четырех месяцев и обойдется звезде в круглую сумму.

Улыбкой Волочковой займется доктор Владимир Маркевич - главный врач сети престижных клиник. Сейчас специалист занимается гигиеной рта балерины и лечением ее зубов.

Как стало известно СтарХиту, общая стоимость работ составит около 2,5 миллиона рублей.