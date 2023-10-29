Звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи

Новость о смерти звезды Голливуда Мэттью Перри стало шоком не только для фанатов сериала "Друзья", где актер играл главную роль. Для близких 54-летнего артиста это также стало большой трагедией.

Как сообщает КП, доктора констатировали, что Мэттью Перри умер из-за остановки сердца в тот момент, когда находился в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе.

Уточняется, что рядом не было ни алкоголя, ни следов употребления наркотиков. Мэтью Перри не был женат, но два года назад был помолвлен с Молли Гурвиц. Их отношения продлились буквально 6 месяцев.

У звезды не складывалась личная жизнь. Все это - на фоне зависимости от алкоголя, обезболивающих препаратов и наркотиков. В последние годы артист выглядел болезненным, очень располнел, говорил с трудом и еле ходил.