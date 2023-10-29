Американец отломал палец 2-тысячелетней скульптуре и предложил возместить ущерб коллекцией кроссовок Nike

11:15 2023-10-29
Американец отломал палец 2-тысячелетней скульптуре и предложил возместить ущерб коллекцией кроссовок Nike

Речь идет об одной из фигур знаменитой «Терракотовой армии», представленной на выставке в Филадельфии.

Американский вандал отломал и забрал себе палец одной из скульптур на выставке «Терракотовой армии», которая прошла в филадельфийском Институте Франклина США, сообщает Аrtcenter.by.

Издание уточняет, что испорченная хулиганом Майклом Роаном скульптура вместе с другими 8 тысячами глиняных солдат была обнаружена в гробнице первого императора династии Цинь - Цинь Шихуанди и создана примерно в 210–209 годах до н.э. 

Хулигана нашли по камерам видеонаблюдения еще в 2017 году. Он предстал перед судом и получил 5 лет условно. Плюс - штраф в размере 5 тысяч долларов и 100 часов общественных работ.

Однако тяжба пока не завершена. Скоро пройдет очередное слушание, на котором будет определен размер компенсации.

В целом реставрация статуи обошлась в 25 тысяч долларов. Плюс еще 50 тысяч долларов Институтом Франклина потрачены на спецограждения для зрителей и расходы китайских чиновников, которые прилетели осмотреть поврежденную фигуру.

Вандал заявил, что в качестве возмещения нанесенного вреда готов расстаться со своей главной ценностью: коллекцией кроссовок Nike. Она включает в том числе редкие «джорданы».

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