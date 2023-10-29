Итальянская актриса Орнелла Мути едет в Россию, для нее зарезервировали люксовые номер и авто

Орнелла Мути запланировала поездку в Москву. Итальянская актриса сыграет главную роль в театрально-музыкальной постановке «Бетховен - героическая жизнь гения». Премьера состоится 27-28 ноября - на подмостках Московского Дворца Молодежи и Театра на Таганке, сообщает КП.

Издание узнало, что 68-летняя артистка прилетит в Москву за несколько дней до премьеры, чтобы порепетировать спектакль. Для нее зарезервирован люкс отеля «Лотте Плаза», сутки проживания в котором стоят 288 тысяч рублей.

Передвигаться по столице России Мути будет на «Мерседесе» представительского класса с водителем. При этом бытовой райдер простой: вода без газа, фрукты, сырная нарезка, чай.

Актриса будет играть спектакль на итальянском языке. Для зрителей при этом предусмотрены субтитры на русском..

Ранее Орнелла Мути рассказывала, что ее бабушка и дедушка родом из России, они жили в Санкт-Петербурге.