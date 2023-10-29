Анджелина Джоли призвала прекратить бомбардировки Сектора Газа

Анджелина Джоли заявила, что против бомбардировок в Секторе Газа, потому что в конфликте Израиля и Палестины погибли тысячи мирных людей.
Молюсь за немедленное возвращение каждого заложника, а также за семьи, столкнувшиеся с невообразимой болью от убийства родного человека.
Многие дети были убиты, многие остались сиротами. Произошедшее в Израиле - террористический акт. Но это не должно быть оправданием убийств невинных людей в бомбардировках гражданского населения в Газе.
Им некуда идти, у этих людей нет доступа к воде, еде. Они никуда не могут эвакуироваться, - эмоционально высказалась Анджелина.
Актриса работает с беженцами в течение 20 лет. Джоли выступает за защиту людей, вынужденных покинуть свои дома из-за насилия в любой форме. Звезда уточнила, что в Газе живет более 2 миллионов человек, которые страдали последние два десятилетия.
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