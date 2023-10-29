Анджелина Джоли призвала прекратить бомбардировки Сектора Газа

12:31 2023-10-29
Анджелина Джоли призвала прекратить бомбардировки Сектора Газа

48-летняя звезда Голливуда высказалась о военном конфликте Израиля и Палестины. Актрисы заявила, что это уже привело к гибели тысяч людей.

Анджелина Джоли заявила, что против бомбардировок в Секторе Газа, потому что в конфликте Израиля и Палестины погибли тысячи мирных людей.

Молюсь за немедленное возвращение каждого заложника, а также за семьи, столкнувшиеся с невообразимой болью от убийства родного человека.

Многие дети были убиты, многие остались сиротами. Произошедшее в Израиле - террористический акт. Но это не должно быть оправданием убийств невинных людей в бомбардировках гражданского населения в Газе.

Им некуда идти, у этих людей нет доступа к воде, еде. Они никуда не могут эвакуироваться, - эмоционально высказалась Анджелина.

Актриса работает с беженцами в течение 20 лет. Джоли выступает за защиту людей, вынужденных покинуть свои дома из-за насилия в любой форме.  Звезда уточнила, что в Газе живет более 2 миллионов человек, которые страдали последние два десятилетия. 

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
14:42

Светлана Игнатьева

Возле дома Андрея Макаревича в Израиле упала ракета

Возле дома Андрея Макаревича в Израиле упала ракета

Музыкант покинул Россию после начала СВО. Сейчас артист проживает в городе Фарадиз.
Светлана Игнатьева
14:32

Светлана Игнатьева

Россиянин назвал «ужасные минусы» острова Бали

Россиянин назвал «ужасные минусы» острова Бали

Путешественник отметил большой транспортный трафик, мусор у дорог, плохой интернет и другие особенности курорта.
Светлана Игнатьева
13:33

Светлана Игнатьева

Гоша Куценко похудел на 10 кг, помогла особая диета

Гоша Куценко похудел на 10 кг, помогла особая диета

Артист рассказал, что специалисты делают дня него специальные анализы и составляют перечень полезной еды.
Светлана Игнатьева
13:05

Светлана Игнатьева

После смерти Добронравова Пахмутова спасается прогулками по Москве

После смерти Добронравова Пахмутова спасается прогулками по Москве

Рядом с композитором сейчас близкий круг людей: родные ее мужа, а также близкая подруга Александры Николаевны, с которой та дружит почти 30 лет.
Светлана Игнатьева
12:53

Светлана Игнатьева

Лика Стар покаялась перед экс-женой Федора Бондарчука, что была любовницей ее мужа

Лика Стар покаялась перед экс-женой Федора Бондарчука, что была любовницей ее мужа

Режиссер обратил внимание на начинающую певицу в девяностых годах. Исполнительница призналась, что сама тяжело пережила эту ситуацию.
Светлана Игнатьева
11:31

Светлана Игнатьева

Итальянская актриса Орнелла Мути едет в Россию, для нее зарезервировали люксовые номер и авто

Итальянская актриса Орнелла Мути едет в Россию, для нее зарезервировали люксовые номер и авто

Звезда на двух сценах московских театров сыграет главную роль в постановке, посвященной Бетховену.
article_image 15:19

Лолита

В своё время этот наряд вызвал бурю обсуждений.

article_image 15:17

Лена Ленина

Удивлять, шокировать, покорять – такой девиз у парикмахера Лены Лениной.

article_image 12:28

Модели клеят на грудь двухсторонний скотч

Девушки, которые дефилируют в белье, надежно фиксируют на теле верхнюю часть комплекта.