После смерти Добронравова Пахмутова спасается прогулками по Москве

Культовый композитор Александра Пахмутова понемногу приходит в себя после ухода любимого мужа, с которым вместе прожила почти 70 лет. Близкий друг этой семьи, певец Юлиан рассказал Рrozvezd.info, как себя сегодня чувствует Александра Николаевна.

Пахмутова сильный человек, и она справляется. Николай Николаевич последние два года болел. Он перенес коронавирус, и после этого его состояние ухудшилось. Александра Николаевна понимала: чудес в таком возрасте не бывает. Но, конечно, надеялась на лучшее, - отметил исполнитель.

По его словам, рядом с композитором сейчас близкий круг людей - как и при жизни Добронравова. Это брат ее мужа и племянник Илья. А также - близкая подруга Пахмутовой, с которой та дружит почти тридцать лет.

Юлиан констатировал, что Александра Николаевна много гуляет на свежем воздухе. Прогулки по Москве спасают Пахмутову от грустных мыслей. В ближайшее время она поедет в санаторий, где часто отдыхала с Добронравовым.