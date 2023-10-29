После смерти Добронравова Пахмутова спасается прогулками по Москве

13:05 2023-10-29
После смерти Добронравова Пахмутова спасается прогулками по Москве

Рядом с композитором сейчас близкий круг людей: родные ее мужа, а также близкая подруга Александры Николаевны, с которой та дружит почти 30 лет.

Культовый композитор Александра Пахмутова понемногу приходит в себя после ухода любимого мужа, с которым вместе прожила почти 70 лет. Близкий друг этой семьи, певец Юлиан рассказал Рrozvezd.info, как себя сегодня чувствует Александра Николаевна.

Пахмутова сильный человек, и она справляется. Николай Николаевич последние два года болел.

Он перенес коронавирус, и после этого его состояние ухудшилось. Александра Николаевна понимала: чудес в таком возрасте не бывает. Но, конечно, надеялась на лучшее, - отметил исполнитель.

По его словам, рядом с композитором сейчас близкий круг людей - как и при жизни Добронравова. Это брат ее мужа и племянник Илья. А также - близкая подруга Пахмутовой, с которой та дружит почти тридцать лет.

Юлиан констатировал, что Александра Николаевна много гуляет на свежем воздухе. Прогулки по Москве спасают Пахмутову от грустных мыслей. В ближайшее время она поедет в санаторий, где часто отдыхала с Добронравовым.

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