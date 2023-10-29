Гоша Куценко похудел на 10 кг, помогла особая диета

Актер Гоша Куценко не скрывает, что иногда после долгих съемок позволял себе расслабиться в приятной компании с рюмочкой. По словам звезды, теперь он стал воздерживается от употребления спиртного. Благодаря такой «диете», Куценко сильно похудел, сообщает КП.

Он один из самых востребованных актеров в России, много снимается и выступает. Для поддержания отличной формы артист полностью отказался от алкоголя.

Сижу на определенной диете, подразумевающей отказ от спиртного. Соблюдаю ее два месяца, еще месяц надо продержаться,— рассказал актер в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Он уточнил, что для него специалисты делают специальные анализы и перечень полезной еды.