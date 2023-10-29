Гоша Куценко похудел на 10 кг, помогла особая диета

Актер Гоша Куценко не скрывает, что иногда после долгих съемок позволял себе расслабиться в приятной компании с рюмочкой. По словам звезды, теперь он стал воздерживается от употребления спиртного. Благодаря такой «диете», Куценко сильно похудел, сообщает КП.
Он один из самых востребованных актеров в России, много снимается и выступает. Для поддержания отличной формы артист полностью отказался от алкоголя.
Сижу на определенной диете, подразумевающей отказ от спиртного. Соблюдаю ее два месяца, еще месяц надо продержаться,— рассказал актер в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
Он уточнил, что для него специалисты делают специальные анализы и перечень полезной еды.
Весь глютен, да и вообще любые зерновые продукты, исключаются. Остается мясо, рыба, овощи (кроме помидоров), убираются яйца.
За два месяца я похудел на 10 килограммов,- похвастался звезда Лере Кудрявцевой.
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