Россиянин назвал «ужасные минусы» острова Бали

14:32 2023-10-29
Россиянин назвал «ужасные минусы» острова Бали

Путешественник отметил большой транспортный трафик, мусор у дорог, плохой интернет и другие особенности курорта.

Российский тревел-блогер Алексей Кустовой назвал пять «ужасных минусов» Бали после того, как посетил остров. В личном блоге "Кустовой про путешествия" на платформе «Дзен» он прежде всего отметил слишком активный трафик:

На юге острова можно потратить час на то, чтобы проехать двадцать километров на скутере. Еще больше можно простоять в пробках, если арендовать авто.

Это все тратит нервы, требует большой концентрации.

По его словам, общественный транспорт на Бали плохо развит. Добраться можно лишь, используя трансфер в турагентствах либо такси.

Еще один минус острова - плохой интернет. Путешественник рассказал, что был вынужден тратить около 10 минут, чтобы загрузить фото к публикациям в «Дзене». Блогер при этом подчеркнул, что популярный курорт переполнен туристами и реально выглядит не так, как на фото:

Большая часть Бали не приспособлена для туризма. На острове много плохих дорог - с ямами, пылью, мусором.

Ранее он описывал свою поездку на Бали фразой: «Попрошайки и противный запах». 

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