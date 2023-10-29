Пэрис Хилтон в роли Бритни Спирс на вечеринке Casamigos Halloween Party

Недавно Хилтон выразила свою поддержку Спирс в связи с выходом мемуаров поп-звезды "Женщина во мне".

"Я знаю, как тяжело бывает писать мемуары, потому что нужно по-настоящему погрузиться и подумать о стольких моментах в своей жизни, о которых, я уверена, ты даже думать не хочешь", - сказала она People.

Это действительно такой исцеляющий опыт, и написание моей книги [Paris: The Memoir] изменило мою жизнь во многих отношениях. Так что я действительно надеюсь, что она относится к этому так же

Хилтон добавила: "Я просто горжусь тем, какая она сильная женщина".