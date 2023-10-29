Японцы запрещают женщинам приезжать на остров Окиносима по религиозным причинам

19:24 2023-10-29
Японцы запрещают женщинам приезжать на остров Окиносима по религиозным причинам

На острове живут монахи синтоистского храма Окицу, которые уже забыли как вообще выглядят женщины.

Запрет связан с тем, что женщина на корабле в Японии считается по поверьям к беде. А рыбаки Окиносимы издревле молились о безопасном выходе в море.

Японцы полагают, что присутствие женщины может потопить корабль. Теперь на Окиносима живут только монахи, и они лишь раз в году пускают к себе людей из внешнего мира.

Доступ осуществляется 27 мая, и есть ограничения: не более 200 человек. Все они, конечно, только мужчины.

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