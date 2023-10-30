5 кулинарных хитростей, чтобы упростить готовку и улучшить вкус блюд

00:39 2023-10-30
5 кулинарных хитростей, чтобы упростить готовку и улучшить вкус блюд

Несколько полезных советов хозяйке на заметку для приготовления вкусных и красивых блюд без особых усилий.

Эти простые лайфхаки помогают сэкономить время, силы и финансы, превращая утомительные кухонные заботы в увлекательный творческий процесс.

Супчик впрок

Замораживаем суп или бульон, чтобы потом не тратить время на его приготовление. Останется только в нужный момент достать его, разморозить и подогреть.

Суп храним в морозильной камере до 3 месяцев, бульон можно оставить на 6 месяцев. Чтобы было вкуснее, лучше долго не держать.

Аккуратная нарезка

Для того чтобы кухонные продукты - овощи, фрукты, зелень - не падали мимо, нарезаем их, ссыпая через отверстие в разделочной доске. Под него предварительно подставляем миску.

Чтобы специи пахли сильнее

Придать специям и приправам более сильный аромат можно так: нужно перед использованием прокалить их на горячей сковородке пару минут.

Свежая зелень надолго

Все очень просто, обкладываем контейнер для хранения изнутри бумажными полотенцами, потом кладем зелень. Бумага впитает излишки влаги и сохранит свежесть зелени.

Кубики льда с зеленью

Нарезаем зелень и раскладываем в формочки для заморозки. Заливаем водой, замораживаем. Ледяные кубики пригодятся для приготовления разных блюд, сделают их вкуснее, красивее и упростят готовку.

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