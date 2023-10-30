5 кулинарных хитростей, чтобы упростить готовку и улучшить вкус блюд

Эти простые лайфхаки помогают сэкономить время, силы и финансы, превращая утомительные кухонные заботы в увлекательный творческий процесс.
Супчик впрок
Замораживаем суп или бульон, чтобы потом не тратить время на его приготовление. Останется только в нужный момент достать его, разморозить и подогреть.
Суп храним в морозильной камере до 3 месяцев, бульон можно оставить на 6 месяцев. Чтобы было вкуснее, лучше долго не держать.
Аккуратная нарезка
Для того чтобы кухонные продукты - овощи, фрукты, зелень - не падали мимо, нарезаем их, ссыпая через отверстие в разделочной доске. Под него предварительно подставляем миску.
Чтобы специи пахли сильнее
Придать специям и приправам более сильный аромат можно так: нужно перед использованием прокалить их на горячей сковородке пару минут.
Свежая зелень надолго
Все очень просто, обкладываем контейнер для хранения изнутри бумажными полотенцами, потом кладем зелень. Бумага впитает излишки влаги и сохранит свежесть зелени.
Кубики льда с зеленью
Нарезаем зелень и раскладываем в формочки для заморозки. Заливаем водой, замораживаем. Ледяные кубики пригодятся для приготовления разных блюд, сделают их вкуснее, красивее и упростят готовку.
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