Анита Цой не смогла сбросить вес на диете от Лолиты

Анита Цой борется с лишними килограммами. Она утверждает, что ее идеальный вес 60 килограммов, но она сейчас весит 80.

По словам звезды, она пробовала худеть по рецепту подруги и коллеги Лолиты, но пока не сбросила ни одного грамма. Более того - набрала 4 килограмма, сообщает 5-tv.ru.

Цой уточнила, что Лолите помог нормализировать вес нутрициолог. Она по совету звезды тоже обратилась к этому специалисту. Артистка заплатила за консультацию 15 тысяч рублей, но результата не получила.