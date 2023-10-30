Анита Цой не смогла сбросить вес на диете от Лолиты

Анита Цой борется с лишними килограммами. Она утверждает, что ее идеальный вес 60 килограммов, но она сейчас весит 80.
По словам звезды, она пробовала худеть по рецепту подруги и коллеги Лолиты, но пока не сбросила ни одного грамма. Более того - набрала 4 килограмма, сообщает 5-tv.ru.
Цой уточнила, что Лолите помог нормализировать вес нутрициолог. Она по совету звезды тоже обратилась к этому специалисту. Артистка заплатила за консультацию 15 тысяч рублей, но результата не получила.
Я поправилась на 4 килограмма, потому нахожусь на распутье. Я негодую. Хотя нутрициолог утверждает, что из-за нехватки определенных питательных веществ я неправильно ем.
Я должна есть не шесть раз в день, как привыкла, а три. Она говорит: подождите, нужно пройти переломный момент, — рассказала певица.
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