Эвелина Бледанс посылает избраннику интимные фото

08:42 2023-10-30
Эвелина Бледанс посылает избраннику интимные фото

54-летняя актриса поделилась своим способом привлечения внимания представителей противоположного пола.

Эвелина Бледанс после развода со вторым мужем одна воспитывает особенного сына. Но, несмотря на занятость, звезда находит время на общение с противоположным полом, сообщает 5-tv.ru.

Артистка недавно призналась, что она регулярно балует собеседников своими откровенными фото, и это помогает привлечь их внимание. Она уверена, что секс и прелюдии являются основой полноценных отношений.

Не стоит ограничивать себя: человек сформировавшийся, который имеет трезвую голову, не должен следовать меркам приличия.

Надо жить очень ярко и не откладывать ничего на потом, — заявила 54-летняя звезда.

Бледанс при этом созналась, что в ее жизни появился человек, который претендует на руку и сердце знаменитости. Имя нового фаворита Бледанс не раскрыла. Но при этом рассказала:

Посылаю эротические фото постоянно. Я два дня назад приехала из Благовещенска, была там со спектаклем и отправляла фото.

И мне мой говорит: нельзя посылать в мессенджерах. Но я не показываю страшные фото и надеюсь, что в сеть они не уйдут.

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