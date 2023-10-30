Эвелина Бледанс посылает избраннику интимные фото

Эвелина Бледанс после развода со вторым мужем одна воспитывает особенного сына. Но, несмотря на занятость, звезда находит время на общение с противоположным полом, сообщает 5-tv.ru.

Артистка недавно призналась, что она регулярно балует собеседников своими откровенными фото, и это помогает привлечь их внимание. Она уверена, что секс и прелюдии являются основой полноценных отношений.

Не стоит ограничивать себя: человек сформировавшийся, который имеет трезвую голову, не должен следовать меркам приличия. Надо жить очень ярко и не откладывать ничего на потом, — заявила 54-летняя звезда.

Бледанс при этом созналась, что в ее жизни появился человек, который претендует на руку и сердце знаменитости. Имя нового фаворита Бледанс не раскрыла. Но при этом рассказала: