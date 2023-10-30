Дочь Иосифа Пригожина перенесла инсульт

Дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака Даная на время пропала из соцсетей. Как сообщает КП, у нее на это была серьезная причина. 26-летняя женщина сообщила подписчикам, что перенесла микроинсульт.

Мне тяжело говорить, и не хочется. Но я понимаю, что это скрыть не получится. Я перенесла микроинсульт, причин тут много. Первое - это стрессы и последствия аварии 6-летней давности. Такие удары не прошли бесследно, - рассказала Даная.

Год назад она стала мамой. Дочь Пригожина уточнила, что сын всегда был рядом и давал ей силы жить.