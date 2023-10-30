Дочь Иосифа Пригожина перенесла инсульт

Дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака Даная на время пропала из соцсетей. Как сообщает КП, у нее на это была серьезная причина. 26-летняя женщина сообщила подписчикам, что перенесла микроинсульт.
Мне тяжело говорить, и не хочется. Но я понимаю, что это скрыть не получится. Я перенесла микроинсульт, причин тут много.
Первое - это стрессы и последствия аварии 6-летней давности. Такие удары не прошли бесследно, - рассказала Даная.
Год назад она стала мамой. Дочь Пригожина уточнила, что сын всегда был рядом и давал ей силы жить.
Сейчас я прохожу интенсивное лечение, различные обследования. Дома уколы то мама, то муж делают. Для меня самое важное - это поддержка близких, - подчеркнула девушка.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__