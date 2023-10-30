Певица Анна Семенович снялась в сериале «Отмороженные», сообщает 7days.

Звезда сыграла саму себя. Согласно сюжету, в конце 90-х четыре бандита приезжают выбивать деньги из должника. В итоге волей случая они попадают в криокамеру, а оттаивают уже в наши дни.

Размороженные герои не узнают меня. Эпизод небольшой, однако он всем точно запомнится. Мне было что сыграть, и я с удовольствием согласилась. Надеюсь, что сериал станет успешным, - прокомментировала ситуацию звезда.

Режиссер Аня Мирохина подчеркнула, что ей было приятно сотрудничать с Семенович.

Как человек с юмором, Аня пришла и легко сыграла, - резюмировала она.

Певица снимается в кино с 2004 года. Она снялась в фильмах «Ночной дозор», «Доктор Рихтер», «Холостяки», «Реальные пацаны», «Ирония судьбы. Продолжение», «Трудные подростки», «Ивановы-Ивановы».