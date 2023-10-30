Представители Книги рекордов Гиннесса засомневалась в возрасте самого старого пса, который недавно умер в Португалии

Представители Книги рекордов Гиннесса устанавливают реальный возраст пса по кличке Боби, который считался самой пожилой собакой на планете и умер в Португалии на 32-м году жизни. Такое заявление сотрудник организации сделал в интервью газете The Guardian.

По данным издания, пользователи интернета нашли разницу в окрасе лап пса в 1999-м году и на последних фото. Сомнения высказывают также ветеринары: они отмечают, что возраст собаки обычно определяется на основании данных владельца.

Член совета Королевского колледжа ветеринарных хирургов, ветеринар Дэнни Чемберс поведал изданию, что "никто из коллег-ветеринаров" не верит, что Боби "действительно был 31 год".

Это равносильно, как если бы человек прожил более 200 лет. Это, учитывая современные медицинские возможности, неправдоподобно, - отметил он.

В свою очередь, профессор ветмедицины Эндрю Найт, рассказал изданию, что в истории были "и другие очень старые собаки".

О смерти собаки Боби на 32-м году ее жизни Книга рекордов Гиннесса сообщила несколько дней назад. Там утверждалось: пес сторожевой породы алентежский мастиф появился на свет 11 мая 1992 года.

Боби попал в Книгу рекордов Гиннесса в феврале 2023 года, когда ему было более 30 лет. Возраст подтверждают записи ветеринарной службы и государственная ветеринарная база данных. Средняя продолжительность жизни собак такой породы - от 12 до 14 лет.