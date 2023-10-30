Беременную модель обнаружили мертвой в холодильнике ее роскошной квартиры в Лос-Анджелесе

31-летнюю модель по имени Малису Муни обнаружили в холодильнике в ее собственных апартаментах. Тревогу забила ее мать, которая несколько дней не могла дозвониться до дочери, сообщает Супер.ру.

Стражи правопорядка обнаружили в роскошных апартаментах звезды большую лужу крови на полу. А тело хозяйки, согласно отчету, оказалось «втиснутым в холодильник».

У девушки были связаны ноги и руки, рот заткнут кляпом. На теле погибшей криминалисты обнаружили много нанесенных тупым предметом травм, а также - следы удушения. По мнению полиции, Малиса оказывала сопротивление, но точную причину смерти они назвать не могут.

На момент смерти девушка была не трезва: в ее организме обнаружили бензоилэкгонин (метаболит кокаина), а также смесь кокаэтилена и этанола.

Муни совсем недавно переехала в престижные апартаменты. Ее младшая сестра, певица Джордин Полин, рассказала People, что сестра была на третьем месяце беременности. По ее словам, у бойфренда Малисы разбито сердце, он не находит места от горя.