Много лет назад, после своего первого приезда в СССР, Адриано Челентано признался, что он очень боится летать самолётами

Однако сейчас, когда легендарный исполнитель отошёл от дел и летать ему больше не нужно, он не может победить свои сегодняшние страхи.

Как сказал однажды Адриано Челентано, больше всего на свете он боится узнать, что больше ни одна женщина в мире его не любит.

Даже сегодня у исполнителя есть огромная армия поклонников и поклонниц, которые готовы отдать жизнь за своего кумира.

Несколько лет назад младшая дочь певца Розалинда стала давать в прессе интервью, где, помимо всего прочего, заявляла, что ей всегда не хватало отцовской любви.

В знак протеста девушка уходила из дома, позже заявила о своей нетрадиционной ориентации и не стала отвечать на письмо, отправленное ей отцом. Тогда Челентано велел жене собираться и решительно поехал к Розалинде.

Он не стал читать ей нотации, не отчитывал за те слова, что она сказала в своих интервью, хоть они и выставляли его в нелицеприятном свете.