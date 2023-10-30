Бедрос Киркоров срочно госпитализирован в Москве

Отец Филиппа Киркорова, 91-летний Бедрос Киркоров, опять попал в больницу. Это четвертая госпитализация народного артиста за минувший год, уточняет 5-tv.ru.

Со ссылкой на свои источники издание пишет, что Бедрос Киркоров жалуется из-за приступа астмы на недостаток воздуха.

Ранее, по словам Филиппа Бедросовича, у его папы диагностировали острую сердечную недостаточность. Медики тогда связывали резкое ухудшение самочувствия с перенесенным коронавирусом.

В списке жалоб, на которые жаловался в нынешнем году Бедрос Филиппович, были и боли в ногах.