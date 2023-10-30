Ким Кардашьян призналась, что часто плачет, так как справляться с ролью матери-одиночки ей очень нелегко

Жалобы Ким Кардашьян на трудности воспитания своих четверых детей фанаты восприняли в штыки, будучи уверенными, что с многочисленными нянями и шеф-поваром наследников поднимать легче простого.

Селебрити возразила, отметив, что сыновья и дочери постоянно требуют именно ее внимания, несмотря на огромный штат обслуживающего персонала.

В эксклюзивном интервью Джею Шетти Кардашьян рассказала, что воспитание детей оказалось самым сложным делом в ее жизни.

Ким не стала скрывать, что, намаявшись с наследниками, часто плачет перед сном.