Трамп рассказал, за что его ненавидит жена Мелания

13:38 2023-10-30
Трамп рассказал, за что его ненавидит жена Мелания

Бывший американский лидер Дональд Трамп на предвыборном собрании в Су-Сити сообщил, что его супруга Мелания на дух не переносит его выступления на сцене, называя их недостойными президента. Трамп признался, что игнорирует подобные высказывания жены.

По словам Дональда Трампа, Мелания, признаваясь ему в любви, заявляет, что президент не должен танцевать на сцене, заниматься тяжелой атлетикой или плаванием.

Данные виды активности жена бывшего лидера США назвала "не президентскими".

Трамп не исключает, что, возможно, супруга "технически" и права, но почему, если политика и его команду все любят, а он отвечает народу тем же, не расслабиться и не потанцевать.

Экс-президент не стал скрывать, что Мелания просто ненавидит его выступления на сцене, но он игнорирует ее негодование по поводу.

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