Трамп рассказал, за что его ненавидит жена Мелания

По словам Дональда Трампа, Мелания, признаваясь ему в любви, заявляет, что президент не должен танцевать на сцене, заниматься тяжелой атлетикой или плаванием.
Данные виды активности жена бывшего лидера США назвала "не президентскими".
Трамп не исключает, что, возможно, супруга "технически" и права, но почему, если политика и его команду все любят, а он отвечает народу тем же, не расслабиться и не потанцевать.
Экс-президент не стал скрывать, что Мелания просто ненавидит его выступления на сцене, но он игнорирует ее негодование по поводу.
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