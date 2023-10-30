Трамп рассказал, за что его ненавидит жена Мелания

По словам Дональда Трампа, Мелания, признаваясь ему в любви, заявляет, что президент не должен танцевать на сцене, заниматься тяжелой атлетикой или плаванием.

Данные виды активности жена бывшего лидера США назвала "не президентскими".

Трамп не исключает, что, возможно, супруга "технически" и права, но почему, если политика и его команду все любят, а он отвечает народу тем же, не расслабиться и не потанцевать.

Экс-президент не стал скрывать, что Мелания просто ненавидит его выступления на сцене, но он игнорирует ее негодование по поводу.