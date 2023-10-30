Глава Панамы Лаурентио Кортисо вынесет на всенародное обсуждение вопрос добычи полезных ископаемых, из-за которого в стране были протесты

Народные лидеры в Панаме заявили, что контракт на добычу полезных ископаемых должен быть аннулирован.
В обратном случае народ пообещал продолжение беспорядков.
Президент государства Лаурентио Кортисо отреагировал на протесты двухминутным заявлением, в рамках которого пообещал призвать избирательный суд провести собрание 17 декабря относительно закона, запрещающего добычу ПИ на национальном уровне.
Обсуждение проблемы панамский лидер намерен вынести на народное голосование.
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