Глава Панамы Лаурентио Кортисо вынесет на всенародное обсуждение вопрос добычи полезных ископаемых, из-за которого в стране были протесты

14:48 2023-10-30
Глава Панамы Лаурентио Кортисо вынесет на всенародное обсуждение вопрос добычи полезных ископаемых, из-за которого в стране были протесты

Лидер Панамы Лаурентио Кортисо намерен организовать всенародный опрос относительно добычи ПИ в ответ на массовые протесты, произошедшие в государстве 9 дней назад.

Народные лидеры в Панаме заявили, что контракт на добычу полезных ископаемых должен быть аннулирован.

В обратном случае народ пообещал продолжение беспорядков.

Президент государства Лаурентио Кортисо отреагировал на протесты  двухминутным заявлением, в рамках которого пообещал призвать избирательный суд провести собрание 17 декабря относительно закона, запрещающего добычу ПИ на национальном уровне.

Обсуждение проблемы панамский лидер намерен вынести на народное голосование.

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