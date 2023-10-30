Рэпер Валтоник вернулся в Испанию после того, как ему дали 3,5 года тюрьмы за пропаганду терроризма и он бежал в Бельгию

Валтоник прибыл в Испанию 29 октября после своего побега в Бельгию в 2018 году.

Испанский суд вынес решение относительно музыканта, постановив заточить его в тюрьму на 3,5 года из-за оскорблений в адрес властей государства, пропаганды терроризма в текстах песен.

Дело рэпера вызвало критику международных структур, представители которых убеждены, что нарушено право артиста на свободу выражения мнения.

Попытки испанцев призвать Бельгию выдать им "преступника" не увенчались успехом.

Хосе Мигель Аренас Бельтран (настоящее имя исполнителя) смог вернуться в родное государство по истечении срока приговора.