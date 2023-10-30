Совет Австралии по борьбе с раком сообщил, что солнцезащитные аэрозоли вызывают онкологию

15:28 2023-10-30
Совет Австралии по борьбе с раком сообщил, что солнцезащитные аэрозоли вызывают онкологию

На рынке появилась уйма аэрозолей, призванных защитить кожу от солнца. Авторитетные организации рекомендуют быть осторожными при применении подобных средств.

Австралийское агентство по радиационной защите и ядерной безопасности, а также Совет по борьбе с раком Австралии утверждают, что эффективность солнцезащитных аэрозолей гораздо ниже, чем лосьонов, так как под воздействием, к примеру, ветра до 93 % средства не попадает на кожу.

Получается, что австралийцы, сделавшие выбор в пользу такого крема, не защищают себя от ультрафиолетового излучения.

Эксперты бьют тревогу, ведь при применении аэрозолей увеличивается риск получения солнечного ожога второй степени.

По словам ученых, средство попадает "в кровоток в небезопасных количествах".

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