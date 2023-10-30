Совет Австралии по борьбе с раком сообщил, что солнцезащитные аэрозоли вызывают онкологию

Австралийское агентство по радиационной защите и ядерной безопасности, а также Совет по борьбе с раком Австралии утверждают, что эффективность солнцезащитных аэрозолей гораздо ниже, чем лосьонов, так как под воздействием, к примеру, ветра до 93 % средства не попадает на кожу.

Получается, что австралийцы, сделавшие выбор в пользу такого крема, не защищают себя от ультрафиолетового излучения.

Эксперты бьют тревогу, ведь при применении аэрозолей увеличивается риск получения солнечного ожога второй степени.

По словам ученых, средство попадает "в кровоток в небезопасных количествах".