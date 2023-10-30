Туриста, перевозившего 5 литров собачьей спермы, задержали на таможне Аргентины

Оригинальная контрабанда была обнаружена аргентинскими таможенниками на границе.

Турист, пребывающий на территории страны, был взят под стражу из-за попытки перевези 5 литров собачьей спермы.

Представители СМИ Аргентины утверждают, что турист, прибывший по морю из Колонии-дель-Сакраменто (Уругвай), был задержан в порту Буэнос-Айреса.

Местные работники таможни изначально обратили внимание на "подозрительный пакет" в одном из чемоданов путешественника, который утверждал, что ему «нечего декларировать».

Когда от него потребовали открыть чемодан, там оказался термоконтейнер с белым веществом внутри.

Только тогла гражданин Перу сознался, что это собачья сперма в количестве 5 литров.

Выяснить, для чего перуанцу сперма животного, таможенникам так и не удалось.