107-летняя британка продуктом своего долголетия назвала сухие хлопья

Одна из долгожительниц Великобритании отметила свой 107-й день рождения и раскрыла секреты долголетия, сообщает Рамблер.

Глэдис Кайтли родилась 25-го октября 1916-го года в деревне Приквиллоу, которая находится в графстве Кембриджшир. Некоторое время она жила в Лондоне, работала там няней, но потом вернулась домой, где прожила до старости.

Кайтли служила домработницей у местного врача, в 1940-м году вышла замуж за молочника Стэнли и прожила с ним в браке 62 года. У Глэдис две дочери: 80-летняя Джанет и 74-летняя Сью.

На пенсии женщина продолжала вести очень активный образ жизни. Она доставляла продукты землякам, еще в 80 лет регулярно каталась на велосипеде. 107-летняя британка уверена, что дожила до своих лет потому, что отказалась от курения и алкоголя.

Она также считает, что годы жизни ей продлили и ее любимые хлопья: дама долгие годы ежедневно съедает по порции сухого завтрака.

Сейчас Глэдис проживает в доме престарелых в деревне Доддингтон. Сейчас она - самая пожилая жительница в графстве Кембриджшир.