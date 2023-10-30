Российские врачи смогли спасти пациента с 90%-ми ожогами тела

Доктора Тюменской областной клинической больницы №1 спасли жизнь 35-летнего мужчины с сильными ожогами. Как сообщает Газета.ру, за его жизнь они боролись 78 дней.

Пациент, поступивший в клинику еще в начале мая 2023-го года, пострадал при тушении пожаров в регионе, на нем оплавилась одежда. Врачи диагностировали у пострадавшего ожог 90 процентов покровов тела. При этом 40 процентов ожогов были глубокими.

Пациента поместили в специальную противоожоговую кровать, перевели на искусственную вентиляцию легких. За время лечения пострадавшего было выполнено пять этапов аутодермопластики (восстановления кожного покрова), - рассказала ожоговый хирург клиники Наталия Маляренко.

После 78-ми дней в реанимации восстановление пациента продолжили пластические хирурги. Сейчас мужчина уже выписался из больницы, но ему предстоит еще долгая и непростая реабилитация.