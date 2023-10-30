Австралийские покупатели решили, что в магазине День дурака из-за выставленных на продажу запечатанных стаканчиков для льда

В австралийском магазине низких цен распродажа.

Одним из товаров здесь выставлены "запечатанные стаканчики для льда", "отлично подходящие для жарких дней".

3 штуки таких стаканчиков предлагается приобрести всего за 2,5 доллара, а упаковка из 24 штук достанется "счастливцу" всего за 20 у. е..

Некоторые австралийцы решили, что в магазине устроили "День дурака". Как отметил один из пользователей запрещенной в РФ соцсети, к времени возвращения домой, покупатель получит 24 чашки воды.