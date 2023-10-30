Николаев зарегистрировал торговую марку Выпьем за любовь

Сведения о регистрации Игорем Николаевым торгового знака "Выпьем за любовь" размещены в базе данных Роспатента.

Исходя из этого, исключительное право на эту марку зафиксировано 18 октября текущего года.

Срок действия регистрации истекает 4 апреля 2033 года.

Под названием "Выпьем за любовь" музыкант будет теперь выпускать продовольственные продукты питания, включая полуфабрикаты, сладости и фаст-фуд, напитки, в том числе спиртное такое, как пиво, вина, ликеры, медовуху.