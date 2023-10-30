Жительница английской деревни нашла в сарае бюст, который оценили почти в 1,5 миллиона фунтов стерлингов

16:22 2023-10-30
Жительница английской деревни нашла в сарае бюст, который оценили почти в 1,5 миллиона фунтов стерлингов

Как выяснилось, это произведение искусства было создано французским скульптором Эдме Бушардоном еще в 1728 году.

Представитель муниципального совета городка Балинтор в Шотландии Росс Максин Смит в 1998-м году случайно нашла в сарае бюст одного из членов парламента - сэра Джона Гордона.

Он был создан французским скульптором Эдме Бушардоном еще в 1728-м году, уточняет Лента.ру.

Бушардон прославился неоклассическими статуями, которые украшают сады Версальского дворца. В момент находки бюст подпирал дверь, чтобы та не закрывалась.

Когда выяснилось, кто автор бюста, он был временно передан музею Лувра во Франции для экспозиции. Эксперты не так давно оценили примерную стоимость находки: она потянула на 1,4 миллиона фунтов стерлингов. 

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