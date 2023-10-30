Гвинет Пэлтроу сообщила о своем романе с Мэттью Перри, который скончался в 55-летнем возрасте от проблем с сердцем

Гвинет Пэлтроу написала об экс-возлюбленном Мэттью Перри на своей странице в запрещенной в РФ соцсети.

Артисты встретились тогда, когда оба были на пике славы. В 1993 году Перри участвовал в пилотном эпизоде сериала "Друзья", надеясь, что эта работа будет прорывом в его карьере.

Знакомство селебритис состоялось в рамках театральном фестивале Уильямстаун, который проходил в Массачусетсе.

Пэлтроу вспоминает, что они оба провели там большую часть лета, участвуя в постановках.

То лето актриса называет волшебным. Возлюбленные купались, "пили пиво в баре местного колледжа, целовались на поле с высокой травой".

Гвинет называет Мэттью забавным, милым, человеком, с которым не бывает скучно.

После романа знаменитости некоторое время дружили, позднее отдалились друг от друга, но всегда радовались встрече.