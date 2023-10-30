Волочковой удалось избежать возбуждения уголовного дела из-за шпагата на истребителе

"Полушпагат" Анастасии Волочковой около памятника истребителю хоть и наделал много шума, но, к счастью, для балерины, уголовной ответственностью для нее не закончился.

Телеграм-канал Shot сообщает, что СК и МВД РФ была проведена проверка, по результатам чего Волочкова не была привлечена к ответственности, так как самолет, на фоне которого она сделала снимок, является реквизитом для съемок кинокартин, а к памятникам ВОВ не имеет отношения.

Сама артистка балета объясняла ранее, что истребитель - бутафория "Мосфильма".

Данная информация была подтверждена и сотрудниками киностудии.