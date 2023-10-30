МакSим сообщила, как ее дочь отнеслась к алкогольной зависимости матери

Александра заверила МакSим, что главное, чтобы матери было легче, а на мнение сверстников ей плевать.

Исполнительница посоветовалась с наследницей прежде, чем во всеуслышание заявлять о том, что страдает алкогольной зависимостью.

Знаменитость порадовала поклонников, что, пройдя курс лечения в специализированном центре, ни разу не сорвалась.

Ранее исполнительница рассказала, что, когда находилась в коме, близкие хотели оформить опеку над ее дочерьми на себя.