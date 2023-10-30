МакSим сообщила, как ее дочь отнеслась к алкогольной зависимости матери

Александра заверила МакSим, что главное, чтобы матери было легче, а на мнение сверстников ей плевать.
Исполнительница посоветовалась с наследницей прежде, чем во всеуслышание заявлять о том, что страдает алкогольной зависимостью.
Знаменитость порадовала поклонников, что, пройдя курс лечения в специализированном центре, ни разу не сорвалась.
Ранее исполнительница рассказала, что, когда находилась в коме, близкие хотели оформить опеку над ее дочерьми на себя.
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