Пикассо был самым известным художником при жизни

Он решил просто стрелять по тем, кто ему не нравится, решая тем самым все конфликты.

А чтобы жертва не обратилась в полицию, он заряжал свой револьвер, который был всегда при нём, холостыми пулями.

Ноль ран и никакой крови, зато обидчик наказан.

Очевидцы говорили, что он неоднократно пользовался своим оружием, стреляя по тем, кто ему скучен или, кто оскорблял его творчество и любимого им Поля Сезанна.

Вот такой радикальный метод борьбы с критикой, но лучше бы он использовал слова, ведь порой остроумный ответ самый лучший боевой прием.