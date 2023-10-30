Бывшая теща Романа Абрамовича закрутила роман с миллиардером

92-летний миллиардер Руперт Мёрдок владеет сотнями издательств по всему миру и считается одним из самых богатых людей на планете. 92-летний мужчина был 4 раза женат и имел несколько громких романов, сообщает Кulturologia.ru. У него шестеро детей от разных жен.

В последнее время рядом с ним все чаще замечают 66-летнюю Елену Жукову, экс-тещу бизнесмена Романа Абрамовича.

Елена Жукова закончила биофак Московского пединститута, защитила кандидатскую диссертацию. В начале 1990-х она вместе с дочерью и матерью переехала в США, где занялась исследованиями в области диабета в медколледже Техаса.

Позже перебралась в Лос-Анджелес, где продолжила научную работу в составе группы по поиску решений механизма сдерживания опухолей в кишечнике. Елена вырастила дочь Дарью от первого мужа Александра Жукова - основателя компании «Синтез Ойл».

У нее также двое детей от второго мужа Георгия Гаузе, ее коллеги-биолога.

В августе 2023-го года Елена Жукова была замечена на отдыхе на Средиземном море с Рупертом Мёрдоком. Пара плавала на легендарной суперяхте Christina O.