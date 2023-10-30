Бывшая теща Романа Абрамовича закрутила роман с миллиардером

18:22 2023-10-30
Бывшая теща Романа Абрамовича закрутила роман с миллиардером

66-летняя Елена Жукова провела летом время с 92-летним медиамагнатом Рупертом Мёрдоком на суперяхте Christina О.

92-летний миллиардер Руперт Мёрдок владеет сотнями издательств по всему миру и считается одним из самых богатых людей на планете. 92-летний мужчина был 4 раза женат и имел несколько громких романов, сообщает Кulturologia.ru. У него шестеро детей от разных жен.

В последнее время рядом с ним все чаще замечают 66-летнюю Елену Жукову, экс-тещу бизнесмена Романа Абрамовича.

Елена Жукова закончила биофак Московского пединститута, защитила кандидатскую диссертацию. В начале 1990-х она вместе с дочерью и матерью переехала в США, где занялась исследованиями в области диабета в медколледже Техаса.

Позже перебралась в Лос-Анджелес, где продолжила научную работу в составе группы по поиску решений механизма сдерживания опухолей в кишечнике. Елена вырастила дочь Дарью от первого мужа Александра Жукова - основателя компании «Синтез Ойл».

У нее также двое детей от второго мужа Георгия Гаузе, ее коллеги-биолога. 

В августе 2023-го года Елена Жукова была замечена на отдыхе на Средиземном море с Рупертом Мёрдоком. Пара плавала на легендарной суперяхте Christina O. 

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
21:10

Наталья Гончарова

Расследование причин кончины Мэттью Перри, которого не стало 28 октября, займет несколько месяцев

Расследование причин кончины Мэттью Перри, которого не стало 28 октября, займет несколько месяцев

Причина смерти Мэттью Перри пока не установлена. Офис коронера округа Лос-Анджелес стал проводить расследование, которое будет идти не 1 месяц.
Наталья Гончарова
20:57

Наталья Гончарова

Дерматолог Барагунова утверждает, что кофе нельзя пить с молоком

Дерматолог Барагунова утверждает, что кофе нельзя пить с молоком

Дерматолог, косметолог Светлана Барагунова назвала причину, по которой не стоит в кофе добавлять молоко, а также, что делать, если отказаться от этого напитка сложно.
Наталья Гончарова
20:40

Наталья Гончарова

Бузова и Дава, которых раньше связывали отношения, уехали вместе в Китай

Бузова и Дава, которых раньше связывали отношения, уехали вместе в Китай

Оказывается, Давид Манукян (Дава) в Китай отправился для съёмок в новом телевизионном проекте "Сокровища императора". Вместе с ним поехала и Ольга Бузова.
Наталья Гончарова
20:26

Наталья Гончарова

Водонаева заблокировала 300 подписчиков из-за критики своих откровенных фото

Водонаева заблокировала 300 подписчиков из-за критики своих откровенных фото

Алена Водонаева возмущена тем фактом, что некоторые считают за правило "ввалиться на чужую территории и включать режим быдла". Так знаменитость отреагировала на критику юзерами ее полуголых снимков.
Наталья Гончарова
20:12

Наталья Гончарова

Савичева рассказала, как ей удалось похудеть на 10 килограммов

Савичева рассказала, как ей удалось похудеть на 10 килограммов

Исполнительница Юлия Савичева сильно набрала вес после родов. Осознав, что без труда килограммы не уйдут, знаменитость взялась за себя серьезно.
Наталья Гончарова
19:52

Наталья Гончарова

Картина «‎По щучьему велению»‎ собрала 409 000 000 рублей за первый уик-енд проката

Картина «‎По щучьему велению»‎ собрала 409 000 000 рублей за первый уик-енд проката

Сюжет "По щучьему велению" основан на русской сказке про Емелю, поймавшего щуку, которая предложила за свое спасение выполнить 3 желания парня.
Наталья Гончарова
19:29

Наталья Гончарова

Лавров сообщил, что Пугачеву называли крестной матерью российского шоу-бизнеса из-за ее известности и влиятельности

Лавров сообщил, что Пугачеву называли крестной матерью российского шоу-бизнеса из-за ее известности и влиятельности

Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что Алла Пугачева могла как дать артисту быстро взлететь, так и "закопать" его, когда ему везде давали от ворот поворот.
article_image 20:11

Как использовать сливочное масло в быту: неожиданные лайфхаки

Сливочное масло есть в каждом доме. Но не все знают, что его можно использовать не только в пищу.

article_image 20:02

Как правильно солить курицу при варке: секрет идеального вкуса

Курица – один из самых популярных продуктов, приготовить ее можно по-разному. Проще всего сварить куриное мясо.

article_image 19:57

Стоит ли обрезать яблоню осенью: главные ошибки садоводов

Плодовые деревья нуждаются в регулярной обрезке, без этого не бывает хорошего урожая.