Про логотип Chanel тоже было сотворено немало историй

По версии самой марки, Шанель разработала логотип в 1925 году, в знак уважения монастырю в Обазине, где дизайнер провела большую часть своего детства.

Этот рисунок якобы был вдохновлен геометрическими узорами витражей в монастырской часовне.

Еще одна версия вновь связана с трагической любовью Шанель и Артура Кейпела.

На французском языке и фамилия Шанель, и фамилия Кейпела начинается с буквы С, Chanel и Capel, а переплетение этих букв означает их любовь.

Хотя есть и еще одна версия, что Шанель увидела этот знак в винодельне Шато-де-Крем - замке, которым владела ее подруга.