МакSим впервые сообщила, что стала употреблять спиртным из-за токсичных отношений

МакSим в первый раз рассказала о причинах того, почему она стала злоупотреблять спиртными напитками.
Знаменитость наконец призналась в интервью Надежде Стрелец, что виной зависимости стали 8-летние отношения, которые она никак не могла разорвать.
Певица рассказала, что давала слишком много шансов теперь уже бывшему возлюбленному все вернуть.
Именно в тот момент и появились проблемы с употреблением алкоголя. Селебрити призналась, что, когда "он" уходил, у нее возникало одно желание — выпить.
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