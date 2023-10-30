МакSим впервые сообщила, что стала употреблять спиртным из-за токсичных отношений

МакSим в первый раз рассказала о причинах того, почему она стала злоупотреблять спиртными напитками.

Знаменитость наконец призналась в интервью Надежде Стрелец, что виной зависимости стали 8-летние отношения, которые она никак не могла разорвать.

Певица рассказала, что давала слишком много шансов теперь уже бывшему возлюбленному все вернуть.

Именно в тот момент и появились проблемы с употреблением алкоголя. Селебрити призналась, что, когда "он" уходил, у нее возникало одно желание — выпить.