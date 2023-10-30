Лавров сообщил, что Пугачеву называли крестной матерью российского шоу-бизнеса из-за ее известности и влиятельности

Высокая популярность давала Алле Пугачевой право отдавать указания, что и как должно быть. Телевизионные каналы и организаторы мероприятий сражались за то, чтобы певица принимала участие в их событиях.

Исполнительница могла требовать, с кем будет выступать, а кого не желает видеть с собой в одном концерте.

Если "крестная российского шоу-бизнеса" появилась на сольном концерте исполнителя в Москве - значит он звезда.

Если исполнила композицию с певцом (певицей) дуэтом, то на концертах их будут аншлаги очень долго.