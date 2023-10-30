Картина «‎По щучьему велению»‎ собрала 409 000 000 рублей за первый уик-енд проката

Первые два желания Емеля использовал глупо, а, когда дело дошло до третьего, образумился и решил его приберечь.
Добиваться руки дочери царя Анфисы, главному герою сказки приходится, надеясь на свои силы, а не на волшебство.
Помогает в нелегком деле Емеле Щука, которая превращается в простую девушку Василису, сняв свою чешую.
В проекте заняты Никита Кологривый,Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров.
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