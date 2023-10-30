Водонаева заблокировала 300 подписчиков из-за критики своих откровенных фото

41-летняя Алена Водонаева поделилась фотографиями, на которых позирует в стрингах и халате с запахом на спине, обнажающем ее "пятую точку".

Позднее звезда экрана и сети призналась, что кадры эти приурочены к Хэллоуину.

Многие подписчицы Водонаевой не оценили ее стараний, написав в комментариях "гадости".

Такое поведение Алена назвала "колхозом и включением режимом невоспитанного быдла".

Ведущая задалась вопросом, может, за таких людей "говорит алкоголь", а, может, с манерами у них беда.

Таких личностей блогер заблокировала в количестве 300 человек.