Водонаева заблокировала 300 подписчиков из-за критики своих откровенных фото

41-летняя Алена Водонаева поделилась фотографиями, на которых позирует в стрингах и халате с запахом на спине, обнажающем ее "пятую точку".
Позднее звезда экрана и сети призналась, что кадры эти приурочены к Хэллоуину.
Многие подписчицы Водонаевой не оценили ее стараний, написав в комментариях "гадости".
Такое поведение Алена назвала "колхозом и включением режимом невоспитанного быдла".
Ведущая задалась вопросом, может, за таких людей "говорит алкоголь", а, может, с манерами у них беда.
Таких личностей блогер заблокировала в количестве 300 человек.
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