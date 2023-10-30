Дерматолог Барагунова утверждает, что кофе нельзя пить с молоком

Светлана Барагунова обратила внимание на тот факт, что кофе ускоряет обмен веществ, а молоко дарит организму кальций, который необходим для правильного развития опорно-двигательной системы.

Медик утверждает, что имеется как минимум 2 причины, по которым добавлять в кофе молоко нельзя.

Казеин - молочный белок, уменьшающий активность содержащихся в кофе антиоксидантов.

Второй причиной является тяжелое переваривание бодрящего напитка в сочетании с молоком.

Интересно, что стоматолог Галина Гурьянова утверждает о снижении при помощи молока красящих свойств кофе, что для зубов полезнее, особенно, если после горячего питья прополоскать рот теплой водой.