Дерматолог Барагунова утверждает, что кофе нельзя пить с молоком

Светлана Барагунова обратила внимание на тот факт, что кофе ускоряет обмен веществ, а молоко дарит организму кальций, который необходим для правильного развития опорно-двигательной системы.
Медик утверждает, что имеется как минимум 2 причины, по которым добавлять в кофе молоко нельзя.
Казеин - молочный белок, уменьшающий активность содержащихся в кофе антиоксидантов.
Второй причиной является тяжелое переваривание бодрящего напитка в сочетании с молоком.
Интересно, что стоматолог Галина Гурьянова утверждает о снижении при помощи молока красящих свойств кофе, что для зубов полезнее, особенно, если после горячего питья прополоскать рот теплой водой.
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