Расследование причин кончины Мэттью Перри, которого не стало 28 октября, займет несколько месяцев

Расследование смерти Мэттью Перри будет включать токсикологические тесты.

Известно, что 54-летний артист обнаружен без признаков жизни в собственном особняке в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе.

Прибывшие на вызов медики обнаружили его в джакузи.

Стражи порядка не обнаружили в доме наркотиков.

Нет причин полагать, что смерть знаменитости носит насильственный характер.

Известно, что все лекарства, найденные в доме Перри, будут отданы на экспертизу, что делается всегда в подобных случаях.