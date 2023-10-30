Расследование причин кончины Мэттью Перри, которого не стало 28 октября, займет несколько месяцев

Расследование смерти Мэттью Перри будет включать токсикологические тесты.
Известно, что 54-летний артист обнаружен без признаков жизни в собственном особняке в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе.
Прибывшие на вызов медики обнаружили его в джакузи.
Стражи порядка не обнаружили в доме наркотиков.
Нет причин полагать, что смерть знаменитости носит насильственный характер.
Известно, что все лекарства, найденные в доме Перри, будут отданы на экспертизу, что делается всегда в подобных случаях.
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