Антонов, лично знакомый с Пугачевой, поразил реакцией относительно ее переезда на Кипр

Стоит отметить, что Юрий Антонов отреагировал на переезд Аллы Пугачевой на Кипр спокойно.
Музыкант заявил, что это личное дело певицы, а россиянам теперь от ее действий ни жарко, ни холодно.
По словам Антонова, Алла Борисовна может переезжать с места на места хоть всю оставшуюся жизнь, ее народу она больше неинтересна.
Ранее сообщалось, что у исполнительницы имеется недвижимость в собственности на острове.
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