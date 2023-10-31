Антонов, лично знакомый с Пугачевой, поразил реакцией относительно ее переезда на Кипр

Стоит отметить, что Юрий Антонов отреагировал на переезд Аллы Пугачевой на Кипр спокойно.

Музыкант заявил, что это личное дело певицы, а россиянам теперь от ее действий ни жарко, ни холодно.

По словам Антонова, Алла Борисовна может переезжать с места на места хоть всю оставшуюся жизнь, ее народу она больше неинтересна.

Ранее сообщалось, что у исполнительницы имеется недвижимость в собственности на острове.